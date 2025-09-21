Концерт кыргызских и китайских музыкантов пройдет в Национальном театре «Манас». Мероприятие посвящено Дню государственного языка, сообщается в соцсетях театра.

Многовековая кыргызско-китайская дружба бережно хранится народами двух стран, отметили организаторы.

Фото из архива. Концерт кыргызских и китайских музыкантов пройдет в театре «Манас»

Весной 2024 года президент Садыр Жапаров открыл новое здание Кыргызского национального театра «Манас». Он создан в сентябре 2021-го для популяризации эпоса «Манас», малых эпосов и творчества сказителей (манасчи, дастанчи). Строительство здания театра началось летом 2022 года. Общая площадь двухэтажного объекта — 1 тысяча 600 квадратных метров. В театре есть концертный зал на 300 мест.

Напомним, 23 сентября ежегодно в Кыргызстане отмечается День государственного языка. Эта дата связана с принятием в 1989-м Верховным Советом Киргизской ССР Закона «О государственном языке Киргизской ССР», который закрепил за кыргызским статус государственного языка.