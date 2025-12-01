15:47
Общество

Борьба с серым импортом. В России подорожал утильсбор

Новые правила расчета утилизационного сбора вступили в силу в России сегодня. Теперь, если мощность автомобиля превышает 160 лошадиных сил, а электромобиля — 80, платить сбор нужно по коммерческим ставкам. Об этом сообщает Русская служба BBC NEWS.

Уточняется, что при этом машины мощностью менее 160 лошадиных сил — это подавляющая часть рынка. Так что изменения скажутся прежде всего на кроссоверах, гибридах и бизнес-седанах среднего и премиум-классов. Также вырастут в цене внедорожники, пикапы, спорткары и электромобили.

Правительство объяснило изменения тем, что деньги от утильсбора не поступают в казну в нужном объеме, а также борьбой с серым импортом.

Новость о новых правилах увеличила спрос и подняла цены. Все это происходит на фоне того, что по итогам января — октября 2025 года рынок новых автомобилей в РФ упал на 22 процента.

Утильсбор — единовременная плата за то, что машину однажды нужно будет переработать. Сбор либо изначально включен в стоимость, либо его платит человек, который купил авто для личных целей, а не для того, чтобы перепродать. Подробных отчетов, на что идет утильсбор, в публичном доступе не существует.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352992/
