Олимпиада по финансовой безопасности для школьников проходит в Бишкеке

С 1 по 3 декабря в Бишкеке пройдет первая Республиканская олимпиада по финансовой безопасности для школьников. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, к участию приглашены ученики 9-х, 10-х и 11-х классов общеобразовательных школ столицы. Сто лучших участников будут приглашены на финальный тур.

Олимпиаду проводят с целью повышения финансовой грамотности молодежи, развития навыков распознавания подозрительных финансовых операций, а также профилактики вовлечения подростков в мошеннические схемы.

Победители и призеры олимпиады получат возможность принять участие в летней и зимней школах по финансовой безопасности, ежегодно проводимых Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов Физического института имени Лебедева РАН. Кроме того, они будут номинированы для участия в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, которая пройдет с 28 сентября по 2 октября 2026 года в Красноярске (Россия).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352941/
