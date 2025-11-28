На участке дороги Лебединовка — ГЭС-5 протяженностью 4,4 километра завершена укладка первого слоя асфальта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, в рамках реконструкции категория дороги изменена и она расширена с двух до четырех полос движения.

Также продолжаются работы по строительству тротуара, установке освещения и ремонту большой мостовой конструкции, предусмотренные проектом.

Кроме того, параллельно основной дороге будет построена дополнительная двухполосная дорога, ведущая в жилой массив «Биримдик-Кут», а на месте вырубленных деревьев будет высажено на 20 процентов больше новых саженцев.