Температурный рекорд: 26 ноября в Бишкеке стало самым теплым за всю историю

Вчерашний день, 26 ноября, побил очередной климатический рекорд. В этот день в Бишкеке зафиксировали 25,3 градуса тепла, что является самым высоким показателем за всю историю метеонаблюдений, сообщил сайт «Погода и климат».

Норма среднемесячной температуры ноября для Бишкека составляет 4,2 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был ноябрь 1952 года со среднемесячной температурой −4,1 градуса.

Самым теплым — ноябрь 2023-го со средней температурой +9,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.