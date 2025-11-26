В Европарламенте призывают запретить соцсети детям до 16 лет

483 депутата Европарламента одобрили доклад, не имеющий законодательной силы. В нем выражается обеспокоенность по поводу физического и психического здоровья детей из-за активного пользования интернетом, пишет DW.

ЕП предлагает установить в странах Евросоюза единый минимальный возраст (от 16 лет) для доступа к соцсетям, видеоплатформам и ИИ-помощникам. При этом подросток от 13 до 16 лет сможет получить доступ в интернет с согласия родителей.

В докладе упоминается исследование, согласно которому около 25 процентов несовершеннолетних демонстрируют «проблемное» использование смартфона, схожее с зависимостью.