Общество

Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить

Фото 24.kg. Каныбек Туманбаев на презентации нового сервиса по обмену водительских удостоверений

Презентация нового онлайн-сервиса по замене водительских удостоверений через приложение «Түндүк» прошла в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами президента Кыргызстана. Управделами Каныбек Туманбаев ознакомился с преимуществами нового цифрового сервиса.

Теперь граждане могут оперативно обменивать водительские удостоверения через мобильное приложение «Түндүк». Этот цифровой сервис экономит время граждан и делает процесс получения государственных услуг более доступным и современным.

Член правления ОАО «Түндүк» Талант Аманов презентовал порядок использования сервиса.

1. Откройте приложение «Түндүк».

Для подачи онлайн-заявки необходимо заранее загрузить медицинскую справку формы 083/У. Без нее заявление не принимают.

2. Перейдите в раздел «Услуги», затем выберите «Автотранспорт и вождение».

3. Нажмите «Подать заявку на замену водительского удостоверения» и отправьте заявление.

4. Проверьте отображенные личные данные и нажмите «Далее».

5. Выберите организацию, выдающую водительские удостоверения, и укажите цель обращения (замена, утеря и так далее).

6. Выберите способ получения:

— «Да» — курьерская доставка (укажите адрес и почтовый индекс).

— «Нет» — личное получение готового удостоверения.

7. Сделайте фотографию прямо в приложении. Требования:

  • прямой взгляд в камеру;
  • отсутствие теней на лице и одежде;
  • четкое, светлое изображение;
  • без головного убора (платок разрешен).

8. Оплата: все платежи осуществляются через QR-код. Приложение автоматически формирует QR-код, который можно использовать через любое платежное приложение, просто отсканировав его.

По словам Таланта Аманова, новое водительское удостоверение будет готово в течение 5-6 рабочих дней с учетом получения медицинской справки формы 083. При выдаче документа старое удостоверение необходимо сдать, оно подлежит уничтожению.

24.kg
Фото 24.kg. С 2026 года все автошколы в Кыргызстане станут государственными
Новое водительское удостоверение национального образца Кыргызстана сочетает современные технологии защиты и соответствует международным стандартам ISO. Документ изготовлен из высококачественного поликарбоната и рассчитан на срок не менее 10 лет.

Удостоверение имеет многоуровневые элементы защиты: голографические эффекты, микротекст, оптически изменяемые изображения, рельефные и тактильные элементы, УФ-краску. Персонализация осуществляется лазерной гравировкой, каждая карта уникальна и защищена от подделки.

Все права на дизайн принадлежат Кыргызской Республике, а материалы и технологии сертифицированы в соответствии с международными стандартами. Новый документ обеспечивает надежность, долгий срок службы и максимальную защиту для водителей.

По словам управделами президента Каныбека Туманбаева, с 2026 года при сдаче экзамена на права будет полностью исключен человеческий фактор, все будет автоматизировано.
