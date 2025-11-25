Водительское удостоверение через «Түндүк». В «Унаа» рассказали, как его оформить

Презентация нового онлайн-сервиса по замене водительских удостоверений через приложение «Түндүк» прошла в Государственном центре по регистрации транспортных средств и водительского состава при Управлении делами президента Кыргызстана. Управделами Каныбек Туманбаев ознакомился с преимуществами нового цифрового сервиса.
Теперь граждане могут оперативно обменивать водительские удостоверения через мобильное приложение «Түндүк». Этот цифровой сервис экономит время граждан и делает процесс получения государственных услуг более доступным и современным.
Член правления ОАО «Түндүк» Талант Аманов презентовал порядок использования сервиса.
1. Откройте приложение «Түндүк».
Для подачи онлайн-заявки необходимо заранее загрузить медицинскую справку формы 083/У. Без нее заявление не принимают.
2. Перейдите в раздел «Услуги», затем выберите «Автотранспорт и вождение».
3. Нажмите «Подать заявку на замену водительского удостоверения» и отправьте заявление.
4. Проверьте отображенные личные данные и нажмите «Далее».
5. Выберите организацию, выдающую водительские удостоверения, и укажите цель обращения (замена, утеря и так далее).
6. Выберите способ получения:
— «Да» — курьерская доставка (укажите адрес и почтовый индекс).
— «Нет» — личное получение готового удостоверения.
7. Сделайте фотографию прямо в приложении. Требования:
- прямой взгляд в камеру;
- отсутствие теней на лице и одежде;
- четкое, светлое изображение;
- без головного убора (платок разрешен).
8. Оплата: все платежи осуществляются через QR-код. Приложение автоматически формирует QR-код, который можно использовать через любое платежное приложение, просто отсканировав его.
По словам Таланта Аманова, новое водительское удостоверение будет готово в течение 5-6 рабочих дней с учетом получения медицинской справки формы 083. При выдаче документа старое удостоверение необходимо сдать, оно подлежит уничтожению.
Удостоверение имеет многоуровневые элементы защиты: голографические эффекты, микротекст, оптически изменяемые изображения, рельефные и тактильные элементы, УФ-краску. Персонализация осуществляется лазерной гравировкой, каждая карта уникальна и защищена от подделки.
По словам управделами президента Каныбека Туманбаева, с 2026 года при сдаче экзамена на права будет полностью исключен человеческий фактор, все будет автоматизировано.