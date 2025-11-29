Американка Камила Фарр о любви к кыргызскому языку и мечте об Иссык-Куле

Американская полиглотка Камила Фарр еще ни разу не была в Кыргызстане, но свободно говорит на кыргызском языке и глубоко уважает кыргызскую культуру. Она знает более 17 языков, включая узбекский, хазарейский, вьетнамский, таджикский, немецкий, испанский и другие.

Камила — член HYPIA (Международной ассоциации гиперполиглотов). О ней неоднократно писали в СМИ как о молодом таланте в области лингвистики. В Instagram у девушки более 33 тысяч подписчиков, большинство из стран Центральной Азии. На своей странице @kidpolyglot она публикует видеоролики на кыргызском, казахском и других языках, продвигая культурный диалог.

Журналист 24.kg поговорил с Камилой о секретах изучения языков, о том, что ей нравится в Кыргызстане и как она начала осваивать языки Центральной Азии.

«Языки — это самый большой мост к пониманию людей»

«Я живу в Атланте и начала изучать языки в девять лет», — рассказывает собеседница.

По ее словам, тяга к языкам связана с интересом к людям.





Она изучала языки в основном самостоятельно, используя онлайн-ресурсы YouTube, Duolingo, книги, помощь друзей... Так девушка освоила немецкий, фарси, японский, вьетнамский и другие.

Интерес к Центральной Азии и мечта

«Казахский был одним из первых языков, которые я начала изучать. Позже благодаря кыргызским друзьям я заговорила на кыргызском», — вспоминает Камила.

Ее особенно привлекли теплота и гостеприимство кыргызов и казахов: «Атмосфера этих двух стран мне очень нравится. Люди добрые, искренние, теплые».

Девушка еще не была в Кыргызстане, но очень хочет приехать. «Бишкек, Ошский базар, Талас, Иссык-Куль — все это я мечтаю увидеть. А попасть на кыргызскую свадьбу — моя особенная мечта!» — улыбается она.





Методы изучения кыргызского языка

По словам собеседницы, вначале она часто путала казахский и кыргызский языки, но постоянная практика помогла преодолеть это.

Камила придерживается простых, но эффективных, по ее мнению, методов:

изучает минимум грамматики;

много практикуется;

запоминает слова, используя 20-кратное повторение;

не учит плохие слова, только полезные и добрые выражения.

При изучении кыргызского языка Камила опиралась на YouTube-канал «Кыргыз тилин үйрөнүңүз» и читала детские книжки.

Любовь к кыргызской культуре и планы на будущее





У нее дома есть кыргызские платья, сувениры из Кыргызстана и даже комуз.

Главная мечта Камилы — изучать по одному языку в год и к 100 годам знать 100 языков.

«Хочу, чтобы интерес к кыргызскому языку рос»

На вопрос, почему захотела дать интервью, собеседница ответила: «Иностранцев, говорящих на кыргызском языке, мало. Я хочу своим примером вдохновить других. Пусть интерес к кыргызскому растет».

Камила завершила наш разговор словами: «Я всем сердцем люблю кыргызский народ и кыргызский язык. Пусть ваша страна развивается и процветает! Большое спасибо».