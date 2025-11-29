Американка Камила Фарр о любви к кыргызскому языку и мечте об Иссык-Куле

Американская полиглотка Камила Фарр еще ни разу не была в Кыргызстане, но свободно говорит на кыргызском языке и глубоко уважает кыргызскую культуру. Она знает более 17 языков, включая узбекский, хазарейский, вьетнамский, таджикский, немецкий, испанский и другие.
Камила — член HYPIA (Международной ассоциации гиперполиглотов). О ней неоднократно писали в СМИ как о молодом таланте в области лингвистики. В Instagram у девушки более 33 тысяч подписчиков, большинство из стран Центральной Азии. На своей странице @kidpolyglot она публикует видеоролики на кыргызском, казахском и других языках, продвигая культурный диалог.
Журналист 24.kg поговорил с Камилой о секретах изучения языков, о том, что ей нравится в Кыргызстане и как она начала осваивать языки Центральной Азии.
«Языки — это самый большой мост к пониманию людей»
«Я живу в Атланте и начала изучать языки в девять лет», — рассказывает собеседница.
По ее словам, тяга к языкам связана с интересом к людям.
», — сказала Камила.
Она изучала языки в основном самостоятельно, используя онлайн-ресурсы YouTube, Duolingo, книги, помощь друзей... Так девушка освоила немецкий, фарси, японский, вьетнамский и другие.
Интерес к Центральной Азии и мечта
«Казахский был одним из первых языков, которые я начала изучать. Позже благодаря кыргызским друзьям я заговорила на кыргызском», — вспоминает Камила.
Ее особенно привлекли теплота и гостеприимство кыргызов и казахов: «Атмосфера этих двух стран мне очень нравится. Люди добрые, искренние, теплые».
Девушка еще не была в Кыргызстане, но очень хочет приехать. «Бишкек, Ошский базар, Талас, Иссык-Куль — все это я мечтаю увидеть. А попасть на кыргызскую свадьбу — моя особенная мечта!» — улыбается она.
Методы изучения кыргызского языка
По словам собеседницы, вначале она часто путала казахский и кыргызский языки, но постоянная практика помогла преодолеть это.
Камила придерживается простых, но эффективных, по ее мнению, методов:
-
изучает минимум грамматики;
-
много практикуется;
-
запоминает слова, используя 20-кратное повторение;
-
не учит плохие слова, только полезные и добрые выражения.
При изучении кыргызского языка Камила опиралась на YouTube-канал «Кыргыз тилин үйрөнүңүз» и читала детские книжки.
Любовь к кыргызской культуре и планы на будущее
У нее дома есть кыргызские платья, сувениры из Кыргызстана и даже комуз.
Главная мечта Камилы — изучать по одному языку в год и к 100 годам знать 100 языков.
«Хочу, чтобы интерес к кыргызскому языку рос»
На вопрос, почему захотела дать интервью, собеседница ответила: «Иностранцев, говорящих на кыргызском языке, мало. Я хочу своим примером вдохновить других. Пусть интерес к кыргызскому растет».
Камила завершила наш разговор словами: «Я всем сердцем люблю кыргызский народ и кыргызский язык. Пусть ваша страна развивается и процветает! Большое спасибо».