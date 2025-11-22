В Казахстане изменили некоторые правила дорожного движения: что важно знать

С 23 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу изменения в правилах дорожного движения, включающие новые требования к скорости, движению в колоннах, использованию маяков и организации пассажирских перевозок.
Что важно знать водителям, выезжающим на дороги РК. Введено ограничение скорости для грузовых автомобилей в пределах населенных пунктов — не более 50 километров в час. Ограничение не действует на участках, где дорожными знаками установлена иная максимальная скорость, например 80–90 километров в час.
Мера направлена на снижение рисков гибели пешеходов.
Новые правила движения в условиях ограниченной видимости также вводятся в РК.
Для предотвращения массовых ДТП детализированы обязанности водителей и сотрудников полиции при движении в колонне в условиях плохой видимости — бурана, тумана, снегопада или дождя.
Запрещены перестроение, обгон и самопроизвольные остановки внутри колонны. Если колонна превышает десять автомобилей, сопровождение двумя патрульными машинами становится обязательным.
Изменения касаются и пассажирских перевозок. Автобусам категорий М2 и М3 теперь разрешена остановка на остановках маршрутных транспортных средств для посадки и высадки пассажиров.
Упростили применение оранжевых и желтых проблесковых маячков. Теперь для их использования не требуется получать разрешение, переоборудовать автомобиль или вносить отметку в техпаспорт.
Маячки на магнитном креплении допускается использовать при:
- дорожных работах;
- сопровождении крупногабаритных и опасных грузов;
- сопровождении групп велосипедистов;
- перевозке детей на автобусах.
Теперь разрешается применение путевого листа в электронной форме, что упрощает документооборот и контроль.
Кроме того, оцифрованы все изображения дорожных знаков, разметки и схем — для улучшения визуального восприятия.
Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными нормами и строго соблюдать ПДД, поскольку это напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.