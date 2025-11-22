В Казахстане изменили некоторые правила дорожного движения: что важно знать

С 23 ноября 2025 года в Казахстане вступают в силу изменения в правилах дорожного движения, включающие новые требования к скорости, движению в колоннах, использованию маяков и организации пассажирских перевозок.

Что важно знать водителям, выезжающим на дороги РК. Введено ограничение скорости для грузовых автомобилей в пределах населенных пунктов — не более 50 километров в час. Ограничение не действует на участках, где дорожными знаками установлена иная максимальная скорость, например 80–90 километров в час.

Мера направлена на снижение рисков гибели пешеходов.

Новые правила движения в условиях ограниченной видимости также вводятся в РК.

Для предотвращения массовых ДТП детализированы обязанности водителей и сотрудников полиции при движении в колонне в условиях плохой видимости — бурана, тумана, снегопада или дождя.

Запрещены перестроение, обгон и самопроизвольные остановки внутри колонны. Если колонна превышает десять автомобилей, сопровождение двумя патрульными машинами становится обязательным.

Изменения касаются и пассажирских перевозок. Автобусам категорий М2 и М3 теперь разрешена остановка на остановках маршрутных транспортных средств для посадки и высадки пассажиров.

Упростили применение оранжевых и желтых проблесковых маячков. Теперь для их использования не требуется получать разрешение, переоборудовать автомобиль или вносить отметку в техпаспорт.

Маячки на магнитном креплении допускается использовать при:

дорожных работах;

сопровождении крупногабаритных и опасных грузов;

сопровождении групп велосипедистов;

перевозке детей на автобусах.

Теперь разрешается применение путевого листа в электронной форме, что упрощает документооборот и контроль.

Кроме того, оцифрованы все изображения дорожных знаков, разметки и схем — для улучшения визуального восприятия.

Водителям рекомендуется заранее ознакомиться с обновленными нормами и строго соблюдать ПДД, поскольку это напрямую влияет на безопасность всех участников дорожного движения.