Иностранцам возместят часть расходов на съемку фильмов в Узбекистане

Узбекистан возместит иностранцам часть расходов на съемку кино в стране. Об этом пишет Telegram-канал «Соседи — Центральная Азия».

В зависимости от объема затрат, связанных со съемочным процессом, сумма компенсации из госбюджета составит от 10 до 25 процентов расходов кинокомпании. Максимальная сумма — 4 миллиарда сумов за фильм.

Фонд развития туризма проспонсирует эпизоды в картинах, показывающие «позитивные стороны» РУз. Выплаты будут предусмотрены как за натурные съемки, так и за студийную работу или эпизоды с компьютерной графикой.