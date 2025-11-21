11:06
Общество

Детсады будут финансировать по-новому: кабмин утвердил типовые нормы

Кабинет министров утвердил новые правила нормативного финансирования организаций дошкольного образования. Постановление направлено на повышение эффективности использования бюджетных средств и реализацию государственной политики в сфере дошкольного образования.

Документом утверждены типовые нормы финансирования услуг детсадов: в расчете на одного ребенка или группу, а также порядок формирования и исполнения расходов дошкольных организаций при нормативном финансировании.

Согласно постановлению, расходы детсадов будут рассчитываться на основе утвержденных норм. Фонд оплаты труда при этом не входит в нормативы и финансируется отдельно — в соответствии с тарифными списками и штатными расписаниями.

Коммунальные услуги также не включаются в нормативы и оплачиваются за счет местных бюджетов (для местных органов) или республиканского бюджета (для государственных структур).

Расходы на содержание ребенка — канцелярия, средства гигиены и другие необходимые материалы — оплачиваются родителями. Стоимость одного дня пребывания определяется местными органами власти совместно с детскими садами, а средства поступают на их специальные счета.

Финансирование детсадов обеспечивается из трех источников: республиканского и местных бюджетов, а также родительских средств.

Постановление отдельно оговаривает категории дошкольных учреждений, на которые типовые нормативы не распространяются: специализированные детсады, некоторые учреждения Минобразования, детсады Баткенской области, Бишкека, а также ведомственные детсады силовых и государственных структур.

Министерству образования поручено привести свои решения в соответствие с новым порядком. Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента.

Документ вступит в силу через семь дней.
