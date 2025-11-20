14:53
Общество

В прокат выходит кыргызский фильм «Захват» с Дмитрием Биволом

Сегодня в прокат выходит боевик «Захват» режиссера Азирета Абдраимова.

Это история о молодом и талантливом боксере Байсале, который только что стал чемпионом Азии и готовится к Олимпийским играм. У него есть все, но его жизнь меняется в одно мгновение, когда он заступается за девушку на улице против уличных хулиганов.

В съемках фильма приняли участие абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу Дмитрий Бивол и главный тренер национальной сборной Кыргызстана по боксу Данияр Тологон уулу.

Жанр: боевик, спортивная драма.
Язык: русский, кыргызский (субтитры на русском и кыргызском языках).
Актеры: Байсал Изабеков, Акылбек Эсенбеков, Эльдияр Омурбеков, Аяна Алымкулова, Дмитрий Бивол, Дулыга Акмолда, Бакыт Бектаналиев, Кристина Генкель, Махабат Байгабылова, Эрлан Токтомушев, Иманбек Кашкараев, Арген Карагулов.
Режиссер: Азирет Абдраимов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351568/
