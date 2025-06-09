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Власть

Вернуть патент за аренду недвижимости предлагают в Жогорку Кенеше

Депутат Жогорку Кенеша Надира Нарматова предложила вернуть патентную систему за аренду имущества. Об этом она заявила на заседании парламентского комитета по бюджету и фискальной политике.

Депутаты рассматривают изменения в законодательные акты по вопросам уменьшения налоговой нагрузки населению и субъектам предпринимательства.

Надира Нарматова отметила, что есть предложения по аренде недвижимости от народа.

«Предлагается вернуть патентную систему за аренду недвижимости, точнее, чтобы налог уплачивался исходя из площади арендуемого имущества», — заявила она и попросила внести это предложение в постановление кабмина.

Замминистра экономики Искендер Асылкулов ответил, что вопрос по патенту рассматривает Налоговая служба.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332021/
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