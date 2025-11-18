Мир в режиме онлайн: доступ к интернету имеют три четверти жителей планеты

В течение года к Глобальной сети подключились более 240 миллионов человек, и теперь в режиме онлайн находятся около 6 миллиардов жителей планеты — три четверти всего населения Земли. Об этом сообщает Служба новостей ООН со ссылкой на доклад Международного союза электросвязи (МСЭ).

По его данным, 2,2 миллиарда все еще остаются вне цифрового пространства, что подчеркивает масштаб задачи по обеспечению всеобщей и равноправной цифровой доступности.

Доклад показывает, насколько тесно цифровое развитие связано с уровнем экономики, гендерными различиями и местом проживания. В странах с высоким доходом интернетом пользуются 94 процента населения, тогда как в государствах с низким заработком — лишь 23 процента. Большинство людей, остающихся офлайн, живут в бедных и развивающихся регионах.

Мужчины подключены к Сети чаще женщин (77 против 71 процента), а горожане — заметно чаще сельских жителей (85 против 58 процентов).

Молодежь от 15 до 24 лет демонстрирует наибольшую вовлеченность: 82 процента из них находятся онлайн, тогда как среди остального населения этот показатель составляет 72 процента.

В докладе впервые представлены оценки количества подписок на сети 5G — их около 3 миллиардов, то есть треть всех мобильных подключений. Сети пятого поколения охватывают 55 процентов населения мира, но распределение крайне неравномерно: в странах с высоким доходом доступ к 5G имеют 84 процента жителей, тогда как в государствах с низким доходом — лишь 4 процента. При этом пользователи из богатых стран генерируют почти в восемь раз больше мобильного трафика, чем жители бедных регионов, что наглядно демонстрирует разрыв в качестве.

Не менее важным остается вопрос доступности. Хотя средняя цена на мобильный интернет в целом снизилась, в 60 процентах государств с низким и средним уровнем дохода он по-прежнему остается недоступным для значительной части населения. Кроме того, большинство пользователей владеют лишь базовыми цифровыми навыками, тогда как более сложные умения — от поддержания безопасной онлайн-среды до создания контента — развиваются медленнее.