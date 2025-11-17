Эдиль Байсалов заявил о попытках нагнетания антикитайских настроений

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов выразил обеспокоенность ростом антикитайской риторики в стране. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам чиновника, в информационном пространстве фиксируются вбросы, которые «раздувают из отдельных бытовых случаев ничем не обоснованные антикитайские настроения».

Он отметил, что некоторые политические силы пытаются использовать эту тему в агитационных целях.

Эдиль Байсалов призвал общественность и членов кабмина не поддаваться провокациям, подчеркнув, что курс на экономическое развитие определен главой государства и должен оставаться неизменным.

Он заявил, что подобные провокации направлены на ослабление страны и подрыв ее международного авторитета. И призвал правоохранительные органы пресекать любые попытки разжигания розни на антикитайской почве.

Зампред кабмина также привел пример Пакистана, где, по его словам, кампания антикитайских настроений привела к снижению инвестиций из КНР и стала препятствием для экономического роста.

Эдиль Байсалов заметил, что Кыргызстан намерен развивать всестороннее сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере туризма. Он напомнил, что Казахстан и Узбекистан уже ввели безвизовый режим для граждан КНР, что принесло им преимущества.

Чиновник завершил обращение призывом ответственно относиться к информационным провокациям и разъяснять обществу цели государственной политики в сфере сотрудничества с Китаем.