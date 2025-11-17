Контроль за перевозкой тяжелых и опасных грузов усилили в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.
По данным ведомства, проводятся профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за транспортными средствами, перевозящими тяжелые и опасные грузы.
Меры предприняты для повышения безопасности дорожного движения, предотвращение правонарушений и защиту жизни и здоровья граждан.
Сотрудники ГУОБДД проводят разъяснительные беседы с водителями, перевозящими строительные материалы и другие грузы.
Участников перевозок призывают:
- строго соблюдать правила дорожного движения;
- контролировать техническое состояние автотранспорта;
- обеспечивать при движении приоритет для пешеходов и легкового транспорта;
- поддерживать санитарное состояние грузовиков и их безопасную эксплуатацию.