Общество

Контроль за перевозкой тяжелых и опасных грузов усилили в Кыргызстане

Контроль за перевозкой тяжелых и опасных грузов усилили в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

По данным ведомства, проводятся профилактические мероприятия, направленные на усиление контроля за транспортными средствами, перевозящими тяжелые и опасные грузы.

Меры предприняты для повышения безопасности дорожного движения, предотвращение правонарушений и защиту жизни и здоровья граждан.

Сотрудники ГУОБДД проводят разъяснительные беседы с водителями, перевозящими строительные материалы и другие грузы.  

Участников перевозок призывают:

  • строго соблюдать правила дорожного движения;
  • контролировать техническое состояние автотранспорта;
  • обеспечивать при движении приоритет для пешеходов и легкового транспорта;
  • поддерживать санитарное состояние грузовиков и их безопасную эксплуатацию.
