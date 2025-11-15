20:32
Общество

Новое здание РЭС открыли в Ат-Баши Нарынской области

Фото Министерства энергетики КР. Новое здание Ат-Башинского РЭС

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев вчера во время рабочей поездки в Нарынскую область открыл новое административное здание Ат-Башинской районной электрической сети. Об этом сообщили Министерстве энергетики.

Двухэтажное здание площадью 360 квадратных метров рассчитано на 70 сотрудников и объединяет административный, сбытовой и диспетчерский отделы. В проект включены гараж и хозяйственное помещение.

Стоимость объекта составила 25 миллионов 326 тысяч сомов, построило здание ОсОО «Стрим Групп», а профинансировало ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Министр отметил, что новые объекты укрепляют энергетическую инфраструктуру региона, повышают качество обслуживания населения и создают комфортные условия для сотрудников.
