Общество

В 2024 году в мире убито 167 защитников окружающей среды

Защитники окружающей среды подвергаются преследованиям, арестам и даже убийствам: в 2024 году убито 167 таких активистов. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, кроме того, активисты подвергались задержаниям в 28 странах мира.

На Конференции ООН по вопросам изменения климата (КС-30) в Белене (Бразилия) помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис призвала поддерживать правозащитников, которые борются за право людей на здоровую окружающую среду.

«Эти цифры — не абстракция, а реальные человеческие жизни, оборванные или навсегда измененные в ходе борьбы за защиту нашей планеты. Мы обязаны не просто благодарить их, но и обеспечивать им надежную защиту», — заявила она.

КС-30 проходит в Бразилии через 10 лет после Парижского соглашения, которое стало поворотным моментом в борьбе с изменением климата.
