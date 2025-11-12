10:34
Общество

Около 22 процентов всех умышленных убийств в мире связаны с деятельностью ОПГ

Около 22 процентов всех умышленных убийств в мире связаны с деятельностью преступных группировок. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, насилие направлено не только против конкурентов или властей, но и против гражданского общества: журналистов, правозащитников, предпринимателей.

В 2020–2022 годах убиты около 200 журналистов, 20 процентов — за материалы о преступности.

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в новом аналитическом докладе предупреждает, что транснациональная организованная преступность превратилась в одну из самых сложных и быстро развивающихся угроз современности. С развитием глобализации, цифровых технологий и ростом геополитической нестабильности преступные сети становятся все более разнообразными, гибкими, а отслеживать их деятельность все сложнее.

По оценке УНП ООН, с 2000 по 2023 год организованная преступность ежегодно уносила около 95 тысяч жизней — столько же, сколько и вооруженные конфликты. Латинская Америка и Карибский регион остаются самыми опасными: показатель убийств в 2023-м составил 19,7 на 100 тысяч человек, в то время как в странах Африки к югу от Сахары — 11,9.

Преступные сети своей деятельностью подрывают экономику, препятствуют инвестициям и устойчивому развитию.

Оргпреступность нарушает основные права человека — от права на жизнь и безопасность до свободы слова. Торговля людьми влечет за собой эксплуатацию, насилие и рабский труд, а контроль преступных групп над территориями делает невозможной защиту граждан и подрывает доверие к государству.
