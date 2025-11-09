12:29
Общество

Байнур Куштарбеков принял участие в подготовке к показу Vogue World 2025

Кыргызстанский визажист Байнур Куштарбеков принял участие в подготовке к показу Vogue World 2025, который прошел в Голливуде. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Кыргызстанец Байнур Куштарбеков принял участие в подготовке к показу Vogue World 2025

Байнур Куштарбеков рассказал, что его пригласили присоединиться к группе известного визажиста Пэт МакГраты, чтобы подготовить звезд шоу-бизнеса к мероприятию.

«Когда они мне написали, я трижды заблокировал их и подумал, что это спам. Только после получения официального письма понял, что это правда», — отметил он.

Напомним, визажист Пэт МакГрат и ее команда много сезонов работают в крупнейших проектах индустрии моды и шоу-бизнеса, таких ак Met Gala, «Оскар», «Грэмми» и Vogue World.

По данным СМИ, Байнур Куштарбеков ранее переехал в США, получил политическое убежище, живет в Лос-Анджелесе и продолжает карьеру визажиста.
