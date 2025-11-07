В Сети появился первый трейлер масштабного байопика о Майкле Джексоне

Студия Lionsgate выпустила первый трейлер фильма о жизни Майкла Джексона. Об этом пишет Variety.
Роль короля поп-музыки исполнил его племянник Джаафар Джексон.
Трейлер начинается со сцены в студии с Куинси Джонсом (его играет Кендрик Сэмпсон). Он говорит: «Знаю, ты ждал этого давно. Треки готовы, песни готовы. Начнем с самого начала».
В трейлере мелькают кадры из детства певца, его выступлений и клипов, включая Thriller.
Сценарий написал Джон Логан, автор картин «Чужой: Завет», «Ранго».
Премьера «Майкла» назначена на 24 апреля 2026 года.
Согласно синопсису фильма, он показывает путь певца к статусу короля поп-музыки, предлагая интимный взгляд на его жизнь, и наследие одного из самых влиятельных артистов в истории.