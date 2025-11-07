21:35
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

В Сети появился первый трейлер масштабного байопика о Майкле Джексоне

Студия Lionsgate выпустила первый трейлер фильма о жизни Майкла Джексона. Об этом пишет Variety.

Роль короля поп-музыки исполнил его племянник Джаафар Джексон.

Трейлер начинается со сцены в студии с Куинси Джонсом (его играет Кендрик Сэмпсон). Он говорит: «Знаю, ты ждал этого давно. Треки готовы, песни готовы. Начнем с самого начала».

В трейлере мелькают кадры из детства певца, его выступлений и клипов, включая Thriller.

Вместе с Джаафаром Джексоном в фильме снялись Майлз Теллер в роли его юриста и советника Джона Бранки, Колман Доминго в роли отца Джо Джексона, Ниа Лонг в роли матери Кэтрин, Лора Харриер — музыкальный продюсер Сюзанн де Пасс и Кэт Грэм — Диана Росс.

Сценарий написал Джон Логан, автор картин «Чужой: Завет», «Ранго».

Премьера «Майкла» назначена на 24 апреля 2026 года. 

Согласно синопсису фильма, он показывает путь певца к статусу короля поп-музыки, предлагая интимный взгляд на его жизнь, и наследие одного из самых влиятельных артистов в истории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350049/
просмотров: 328
Версия для печати
Популярные новости
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в&nbsp;обращение в&nbsp;Кыргызстане Новый биометрический общегражданский паспорт вводят в обращение в Кыргызстане
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
7 ноября, пятница
21:24
Самую маленькую в мире Библию, размером с кредитную карту, выпустили в Канаде Самую маленькую в мире Библию, размером с кредитную кар...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 ноября: будет солнечно, но холодно
20:41
Чемпионат мира по самбо в Бишкеке. Россия выступит в нейтральном статусе
20:25
В Сети появился первый трейлер масштабного байопика о Майкле Джексоне
20:03
Кыргызская Республика избрана в Исполнительный совет ЮНЕСКО на 2025-2029 годы