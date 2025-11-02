Ульяновская область России хочет расширять сотрудничество с Кыргызстаном

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил с Генеральным консулом Кыргызстана в Казани Эриком Бейшембиевым возможности расширения взаимовыгодного сотрудничества.

По его словам, регион и республику связывает разностороннее партнерство.

«Мы заинтересованы наполнить его новыми смыслами. В прошлом году товарооборот между субъектами показал рост. КР вошла в пятерку наших ключевых торговых партнеров. Видим необходимость активизировать совместную работу. Имеем успешные кейсы взаимовыгодного сотрудничества — ульяновские автомобили УАЗ пользуются спросом на рынке Кыргызстана, наши алюминиевые профили и пластмассы находят своих потребителей. Есть совместные проекты в сфере ИТ. Видим значительный потенциал и в образовании, где между нашими вузами уже налажены прочные связи. Наш фокус также — не только традиционный автопром и авиастроение, но и фармацевтика, новые материалы и электроника», — сказал Алексей Русских.

Эрик Бейшембиев ознакомился с деятельностью предприятий ООО «Автодом», ООО «Симбирск-мука», ряда образовательных учреждений, а также с деятельностью филиала ООО «ДАККОР» «Волга», портовой особой экономической зоны «Ульяновск».

Он рассказал, что видит перспективным возможное сотрудничество с Ульяновской областью в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности. В частности, была отмечена продукция «Автодома».