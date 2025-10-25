14:03
Общество

О традициях изготовления шырдака расскажут в Музее изобразительных искусств

О традициях изготовления шырдака расскажут в Музее изобразительных искусств. Об этом сообщили организаторы.

Уточняется, что в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева сегодня состоится лекция «Кыргызский войлочный ковер «шырдак»: традиции и современность».

Слушатели смогут узнать о социальном значении национального ковра в традиционном кыргызском обществе, особенностях технологических приемов изготовления ала-кийиза и шырдака на основе полевых этнографических исследований, семантике орнамента и классификации войлочных ковров.
