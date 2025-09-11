15:24
Общество

В Алайском районе показали шырдаки, которым завидует Европа

В Алайском районе прошла выставка «Шырдак», посвященная 225-летию Алымбека датки. Вокруг памятника Курманджан датке возле музея развернули десятки уникальных ковров — от классических орнаментов до современных интерпретаций.  

Гости, среди которых председатель Верховного суда Медербек Сатыев, депутаты и официальные представители, отметили: шырдак — это не просто ковер, а культурный код кыргызов, в котором зашиты символы природы, истории и мировоззрения народа.

По словам мастеров, сегодня интерес к кыргызскому ковру растет не только внутри страны. Шырдак все чаще заказывают для интерьеров в Европе и Азии, а ЮНЕСКО давно признало его частью нематериального культурного наследия.

«Каждый шырдак — как книга. В нем можно прочитать о нашем прошлом, увидеть характер народа и понять, что такое настоящий кыргызский уют», — говорят организаторы.
