В жилмассиве Бишкека открыли новый круглосуточный отдел регистрации авто

В столице открыли новый круглосуточный отдел «Биримдик-24» Государственного центра регистрации транспортных средств и водительского состава. Об этом сообщает пресс-служба управделами президента.

По ее данным, отдел находится по адресу: жилмассив «Биримдик-Кут», улица 2-я, 18/3.

В рамках торжественного открытия отдела представлен проект строительства головного офиса Госцентра регистрации транспортных средств и водительского состава, который возведут по поручению главы государства Садыра Жапарова.

«Комплекс разместится на земельном участке площадью 10 гектаров, а общая площадь здания составит 8 тысяч квадратных метров. До настоящего времени центр не имел собственного здания и был вынужден арендовать помещения. Новый комплекс решит этот вопрос, а строительство должно быть завершено в установленные сроки. При этом проводимые реформы будут последовательно продолжены», — говорится в сообщении.