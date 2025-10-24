18:04
Общество

В Бишкеке выявили «антикино»: посетители занимались аморальными делами

В Бишкеке милиция провела масштабный рейд по выявлению незаконной деятельности под вывеской «Антикино». Проверки прошли 23-24 октября в рамках профилактического мероприятия «Антирекет», сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По данным милиции, в этих заведениях посетителям предоставляли возможность уединяться в отдельных комнатах, которые запирались изнутри. Подобная деятельность, как отметили в ГУВД, фактически приравнивается к оказанию гостиничных услуг без соответствующей лицензии.

Кроме того, уточняется, что администрация заведений маскировала свою деятельность под безобидное развлечение, тем самым создавая условия для совершения аморальных действий и возможного участия несовершеннолетних в противоправных ситуациях.

Основными целями рейда стали:

  • пресечение незаконного бизнеса;
  • защита несовершеннолетних от возможного вовлечения в преступную или антиобщественную деятельность;
  • проверка соблюдения законодательства в сфере общественных услуг.

В ГУВД подчеркнули, что подобные места могут представлять угрозу для общественной морали и безопасности, особенно для молодежи.

Милиция призвала родителей внимательнее следить за тем, где и как проводят свободное время их дети.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348459/
просмотров: 979
