В Бишкеке выявили «антикино»: посетители занимались аморальными делами

В Бишкеке милиция провела масштабный рейд по выявлению незаконной деятельности под вывеской «Антикино». Проверки прошли 23-24 октября в рамках профилактического мероприятия «Антирекет», сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
Кроме того, уточняется, что администрация заведений маскировала свою деятельность под безобидное развлечение, тем самым создавая условия для совершения аморальных действий и возможного участия несовершеннолетних в противоправных ситуациях.
Основными целями рейда стали:
- пресечение незаконного бизнеса;
- защита несовершеннолетних от возможного вовлечения в преступную или антиобщественную деятельность;
- проверка соблюдения законодательства в сфере общественных услуг.
В ГУВД подчеркнули, что подобные места могут представлять угрозу для общественной морали и безопасности, особенно для молодежи.
Милиция призвала родителей внимательнее следить за тем, где и как проводят свободное время их дети.