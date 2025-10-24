14:59
Общество

Почти 6 тысяч обращений от граждан поступило в Соцфонд. На что жалуются

За январь — сентябрь 2025 года в Социальный фонд Кыргызстана поступило 5 тысяч 922 обращения граждан. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

По его данным, в управление по работе с общественностью СФ поступили обращения следующего характера:

  • на телефон доверия — 3,3 тысячи;
  • на мобильный телефон доверия — 1 тысяча 497;
  • письменные — 295;
  • устные — 754;
  • еще 76 граждан приняло руководство СФ КР.

Поступившие письменные, электронные и устные обращения граждан касались вопросов:

  • повышения пенсий;
  • социального страхования;
  • права на пенсию;
  • назначения, выплат и правильности начисления пенсий;
  • перерасчета пенсий;
  • порядка выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) гражданам, работающим пенсионерам и лицам, выезжающим за пределы республики на постоянное место жительства;
  • других относительно деятельности Соцфонда.

На все обращения подробно отвечают на кыргызском и русском языках.

«Большое количество обращений показывает активный интерес граждан к вопросам пенсионного обеспечения и социального страхования. Чем больше информации публикуют в СМИ и через официальные источники, тем больше у людей интерес — они хотят лучше понимать свои права, порядок начисления пенсий, перерасчеты и использование средств ГНПФ. Это естественно: люди становятся более внимательными и заинтересованными в своих пенсионных накоплениях, что подтверждает важность работы Соцфонда по информированию и консультированию граждан и дальнейшему развитию цифровых сервисов», — заметили в ведомстве.
