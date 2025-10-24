Почти 6 тысяч обращений от граждан поступило в Соцфонд. На что жалуются

За январь — сентябрь 2025 года в Социальный фонд Кыргызстана поступило 5 тысяч 922 обращения граждан. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.
По его данным, в управление по работе с общественностью СФ поступили обращения следующего характера:
- на телефон доверия — 3,3 тысячи;
- на мобильный телефон доверия — 1 тысяча 497;
- письменные — 295;
- устные — 754;
- еще 76 граждан приняло руководство СФ КР.
Поступившие письменные, электронные и устные обращения граждан касались вопросов:
- повышения пенсий;
- социального страхования;
- права на пенсию;
- назначения, выплат и правильности начисления пенсий;
- перерасчета пенсий;
- порядка выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ) гражданам, работающим пенсионерам и лицам, выезжающим за пределы республики на постоянное место жительства;
- других относительно деятельности Соцфонда.
На все обращения подробно отвечают на кыргызском и русском языках.
«Большое количество обращений показывает активный интерес граждан к вопросам пенсионного обеспечения и социального страхования. Чем больше информации публикуют в СМИ и через официальные источники, тем больше у людей интерес — они хотят лучше понимать свои права, порядок начисления пенсий, перерасчеты и использование средств ГНПФ. Это естественно: люди становятся более внимательными и заинтересованными в своих пенсионных накоплениях, что подтверждает важность работы Соцфонда по информированию и консультированию граждан и дальнейшему развитию цифровых сервисов», — заметили в ведомстве.