Общество

Рак молочной железы — не приговор. Истории женщин, победивших недуг

Фото из интернета

Октябрь во всем мире признан месяцем борьбы с раком молочной железы. Истории Алмагуль и Санабархан — не просто рассказы о победе над болезнью, это стимул к действию для всех женщин, страдающих недугом. Несмотря на страшный диагноз, обе женщины не опустили руки, а начали борьбу. Из нее они не только вышли победителями, но и сумели полностью переформатировать свою жизнь для помощи другим.

Не побоялась и начала жизнь с чистого листа

Алмагуль Ибраева узнала о болезни случайно. Мылась в бане, нащупала уплотнение в груди. Незамедлительно пошла к врачу, где узнала о страшном диагнозе — злокачественная опухоль. Ей была назначена операция по удалению молочной железы, к тому же недуг оказался гормонозависимым. Начался период химиотерапии.

из архива Алмагуль Ибраевой
Фото из архива Алмагуль Ибраевой
Алмагуль считает, что рак груди — это психосоматическая болезнь и появляется на фоне нервных срывов. У женщины был муж, с ним она прожила более 20 лет. Он часто выпивал и поднимал на нее руку. После побоев женщина попадала в больницу, в результате очередного избиения — к хирургу Акрамову. Но Алмагуль продолжала терпеть, пока не заболела.

Только после операции начала понимать, что надо что-то менять в своей жизни. В марте 2021 года ей назначают вторую операцию по удалению женских органов. После нее Алмагуль окончательно решает развестись с мужем. Она переезжает в столицу, где начинает новую жизнь.

Наши женщины болеют от обид и стрессов. Я считаю, что заработала эту болячку, потому что очень обижалась на мужа. А надо было сразу простить, отпустить и уходить. Я так и сделала, и стало намного легче».

Алмагуль Ибраева

Алмагуль 56 лет, у нее трое детей. Сегодня она активно помогает другим женщинам справиться с недугом и ведет активный образ жизни.

из архива Алмагуль Ибраевой
Фото из архива Алмагуль Ибраевой
«У нас есть группа «Вместе ради жизни», состоящая из таких же женщин, как и я, — делится Алмагуль. — В ней 300 человек. Мы шьем различные мелочи: косметички, подушки. Продаем на ярмарках, шьем на заказ. Все полученные средства направляем на оплату химиотерапии женщин с онкологией. Я хочу призвать всех женщин проходить ежегодно осмотр у маммолога и гинеколога. Сейчас рак молодеет. Что касается психологии, то женщине нужно любить себя в первую очередь и заботиться о своем здоровье. И прошу всех женщин не терпеть побои и алкоголизм супругов, а сразу уходить».

Не боюсь болезни — только Бога!

Санабархан Айдарова узнала о раке в прошлом году. Сразу обратилась к врачу, сдала все необходимые анализы и выполнила все рекомендации. К счастью, результаты оказались благополучными.

«Моим лечением занималась маммолог Яна Атыркуловна — очень грамотный и внимательный специалист, — рассказывает женщина. — После обследований и курса химиотерапии в начале декабря мне провели операцию, она прошла успешно. Сейчас продолжаю лечение — прохожу курс химиотерапии. До операции я получила 6 процедур, после — назначили еще 18. На сегодняшний день я уже прошла 13 из них, осталось 5».

Санабархан 63 года. До диагноза она занималась бизнесом. Она говорит, что не боится болезни — только Бога. Все испытания уже позади, и сейчас все хорошо.

Хочу обратиться ко всем женщинам: следите за своим здоровьем!

Санабархан Айдарова

Хотя заботиться о себе должен каждый человек, независимо от пола. Сколько бы нам ни было лет, мы должны любить и беречь себя. Ведь часто мы вспоминаем о здоровье только тогда, когда теряем его. Я советую проходить медицинское обследование хотя бы два раза в год. Но из-за повседневных забот мы часто откладываем это, и зря. Когда приходит болезнь, мы начинаем по-настоящему ценить жизнь, близких, детей и все вокруг».

из архива Санабархан Айдаровой
Фото из архива Санабархан Айдаровой
Санабархан полна сил, все время в движении, работает, радуется жизни. Она благодарна Богу за каждый прожитый день, за детей и внуков: «Пусть никто не болеет, а если болезнь все же приходит — пусть вместе с ней приходит и исцеление. Огромное спасибо всем врачам! В Кыргызстане, оказывается, очень много опытных, добрых и профессиональных специалистов. До этого я никогда не болела, и теперь особенно ценю здоровье и жизнь».
