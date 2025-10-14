В Бишкеке открывается выставка к 100-летию дома-музея Михаила Фрунзе

В Бишкеке 21 октября открывается выставка к 100-летию Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе. Об этом сообщили в музее.

По его данным, экспозиция откроется в 11.00.

Выставка «От музея Фрунзе к музею кыргызской государственности» станет знаковым культурным событием, ключевая концепция которого — осмысление пути от мемориального музея, посвященного истории имени Фрунзе, к музею кыргызской государственности.

Выставка включает семь основных тем. Гости смогут увидеть эволюцию музея: от первой скромной экспозиции 1927 года до превращения в научный центр в 1950-е годы и значимого идеологического института в советскую эпоху, получившего в 1967 году новое монументальное здание.

Фото музея

Центральным акцентом выставки станет раздел о будущем музея — трансформации в музей кыргызской государственности. Признавая, что существующая экспозиция морально устарела — не менялась с 1967 года, то есть 58 лет, новая концепция предлагает вписать личность Фрунзе в более широкий контекст сложной и противоречивой истории становления Кыргызстана.

Юбилейная экспозиция призвана не только сохранить память о Михаиле Фрунзе, но и стать пространством, где формируется национальный исторический нарратив и укрепляется гражданская идентичность.