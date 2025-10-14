В мэрии Бишкека отказались от идеи перенести железную дорогу за черту города. Об этом в эфире «Ала-Тоо 24» сообщил глава столицы Айбек Джунушалиев.

Фото из архива. В мэрии Бишкека отказались от идеи перенести железную дорогу за черту города

По его словам, муниципалитет провел большую работу, рассматривая разные варианты реализации проекта по переносу железной дороги за пределы Бишкека. Однако по рекомендации специалистов мэрия отказалась от этой идеи.

Муниципалитету предложили рассмотреть вариант с запуском по железнодорожным путям электричек. Это позволит мегаполису существенно сократить проблемы с заторами на дорогах.

Айбек Джунушалиев отметил, что проект переноса железной дороги за пределы столицы оказался экономически не обоснованным.

Напомним, в конце 2024 года кабинет министров утвердил меморандум о сотрудничестве с CRBC, направленный на масштабное обновление железнодорожной и дорожной инфраструктуры Бишкека. Проект предусматривал перенос железнодорожного полотна за пределы города.