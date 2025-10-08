В городе Манас демонтировали незаконные постройки

В городе Манас снесли незаконные строения, выявленные в ходе проверки регионального управления Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что осмотр проводился после обращения жителей кондоминиума № 35 и охватил территории вокруг домов на улице Пушкина, № 136 и улице Жамбыла, № 83.

Ревизия показала, что ряд объектов возведен без разрешительных документов и используется для коммерческой деятельности. В результате три строения были демонтированы по инициативе самих владельцев, а трое граждан оштрафованы на общую сумму 220 тысяч сомов.

В ведомстве подчеркнули, что по поручению министра строительства Нурдана Орунтаева в республике продолжается строгий контроль за законностью и качеством строительства.