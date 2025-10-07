17:18
Общество

До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше

Проект по платным парковкам вызвал споры сегодня на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

Отметим, мэрия предложила ввести дифференцированную (почасовую) оплату услуг парковочного пространства. В связи с этим в центральной части города планируется установить плату за парковку по зональному типу в размере от 40 до 60 сомов. При внедрении автоматизированной системы будут установлены тарифы от 30 до 50 сомов в час.

Отдельные депутаты заметили, что проект муниципалитета недоработанный, и предложили вернуть его.

Жаныбек Абиров перечислил главные предложения нардепов:

  • убрать почасовую оплату;
  • сделать парковку бесплатной в выходные и праздничные дни;
  • не внедрять штрафные санкции в течение пилота;
  • установить информационные стенды и провести разъяснительную работу среди населения.

«Споры вызвал и другой момент: депутаты считают, что первые полчаса парковки должны быть бесплатными, мэрия настаивает на 15 минутах. Горожане не готовы к почасовой оплате, мы предлагаем, чтобы проект постановления вступил в силу с 1 января 2026 года. И тогда в октябре-декабре проведут подготовительные работы», — сказал Жаныбек Абиров.

Его коллега Максат Алымбеков добавил: в проекте постановления четко прописано, что документ вступает в силу в течение 15 дней с момента принятия, поэтому некоторые депутаты и предложили вернуть документ на доработку.

«Плату за парковки нужно приводить в соответствие. На улице Шопокова, например, даже если юридически парковка стоит 25 сомов, то фактически берется везде по 50 сомов. И таких моментов много. Давайте начнем проект, но не через 15 дней и без почасовой оплаты, штрафов и пени», — подчеркнул он.

Пилотный проект планируется ввести на 11 месяцев.

От платы за парковку освобождаются инвалиды I и II групп — владельцы автотранспортных средств, обозначенных опознавательным знаком «Инвалид», имеющие соответствующую отметку в регистрационных документах.

Предлагается установить 50-процентную скидку от платы за пользование муниципальными парковками и стоянками для электромобилей.
