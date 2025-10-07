Достигли пика. Депутаты Бишкекского кенеша недовольны пробками

На очередной сессии Бишкекского городского кенеша депутаты подняли вопрос пробок в столице.

По словам депутата Аскара Алмаз уулу, один из источников проблемы — шлагбаумы в центре города.

«В Бишкеке на трех улицах — Логвиненко, Некрасова и Панфилова — стоят шлагбаумы. Мэрия должна устранить эту проблему. Поезд идет, и за 15-20 минут закрывается шлагбаум. Когда на этих улицах заторы, весь город стоит, надо что-то придумать. Да, есть проект по выносу железной дороги за черту города, но когда он будет реализован, мы не знаем. Пробки давно начались — начиная с 2021-го, а сейчас достигли своего пика», — сказал он.

На пробки посетовал и депутат Казыбек Эргешов. «Утром выезжаешь — пробки, в школу опаздываешь, детей не довезешь. Вечером тоже много времени проходит в пробках. Нужно привлекать УПСМ для регулирования движения, особенно в утренние и вечерние часы пик», — отметил он, добавив, что при строительстве дорог не продуманы альтернативные маршруты.

Вице-мэр Рамиз Алиев пообещал, что на следующий год в Бишкеке начнут строительство нескольких развязок. Источники финансирования, по его словам, уже определены.