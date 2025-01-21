Лауреат Нобелевской премии Азиз Санжар стал послом культуры тюркского мира

В Роли, столице штата Северная Каролина (США), состоялась торжественная церемония вручения почетного звания «Посол культуры тюркского мира» лауреату Нобелевской премии по химии, выдающемуся ученому Азизу Санжару.

Мероприятие прошло в международном культурном центре, названном в его честь. В нем приняли участие известные ученые, политики и деятели культуры из США и других стран.

Почетное звание в виде нагрудного знака ученому вручил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев. В честь этого Азизу Санжару также переданы символические подарки, олицетворяющие единство тюркских народов. Среди них — кыргызский ак калпак, казахский ханский чапан, узбекский пояс, азербайджанский нагрудной знак «Хары-Бюльбюль», турецкий бастон (посох) как символ аристократичности, а также сборник стихов туркменского поэта Махтумкули.

«Эти подарки для меня бесценны, так как символизируют братство и единство тюркского мира», — отметил в своей речи Азиз Санжар.

Он также подчеркнул, что считает своей святой миссией популяризацию тюркской культуры на международных площадках.

Звание «Посол культуры тюркского мира» учреждено в 2023 году на заседании Постоянного совета министров культуры стран ТЮРКСОЙ. Оно присуждается выдающимся деятелям культуры, искусства и науки для укрепления связи между народами и продвижения тюркской культуры в мире.

Напомним, решение о вручении звания Азизу Санжару принято на заседании совета в Шуше (Азербайджан) в 2023-м.

Азиз Санжар, турецко-американский ученый-биохимик, родился 8 сентября 1946 года в Савуре (Турция). В 1969-м он окончил медицинский факультет Стамбульского университета. В 1971 году переехал в США, где в Техасском университете в Далласе получил степени магистра и доктора философии по молекулярной биологии. С 1982-го работает в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле. В 2015 году совместно с Томасом Линдалом и Полом Модричем удостоен Нобелевской премии по химии за исследования механизмов восстановления ДНК.