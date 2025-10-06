14:36
Общество

Таалайбек Тургунов возглавил Иссык-Кульский музыкально-драматический театр

Таалайбек Тургунов назначен директором Иссык-Кульского областного музыкально-драматического театра имени Касымалы Жантошева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Таалайбек Тургунов окончил Кыргызский национальный университет культуры и искусств имени Бюбюсары Бейшеналиевой.

Минкультуры
Фото Минкультуры. Таалайбек Тургунов возглавил Иссык-Кульский музыкально-драматический театр

В 2006 году получил первую категорию в качесте артиста и работал в Театре юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой.

2011 — артист II категории в государственном молодежном театре «Учур»;

2011-2015 — актер-кукольник в Государственном театре кукол имени Мусы Жангазиева;

2015-2016 — администратор и режиссер-постановщик в Национальном кыргызском драмтеатре имени Токтоболота Абдумомунова;

2016-2020 — администратор в Национальном кыргызском драмтеатре имени Токтоболота Абдумомунова;

2020-2024 — директор Театра юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой;

с 2024 года — директор Джалал-Абадского областного кыргызского драматического театра имени Барпы Алыкулова.
