Общество

Каракол и Горно-Алтайск хотят стать городами-побратимами

Генеральный консул Кыргызской Республики в Новосибирске Айбек Айдарбеков посетил с рабочим визитом Республику Алтай. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Айбек Айдарбеков встретился с мэром Горно-Алтайска Ольгой Сафроновой.

«Они обсудили вопросы активизации и укрепления межрегионального сотрудничества в сфере туризма, установления побратимских связей между Караколом и Горно-Алтайском, а также обмен успешным опытом развития туристических продуктов. В целях расширения научно-образовательного сотрудничества консул встретился с руководством Горно-Алтайского государственного университета. В рамках встречи стороны обсудили перспективы сетевых образовательных программ вузов КР с Горно-Алтайским государственным университетом и увеличение числа кыргызстанских абитуриентов на 2026-2027 учебный год», — говорится в сообщении.
22 сентября, понедельник
