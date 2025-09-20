Иран намерен возобновить легальное выращивание опийного мака, сообщает Financial Times.

Фото СМИ. «Талибан» в Афганистане запретил выращивание мака, а Иран намерен возобновить

Отмечается, что после того, как «Талибан» в Афганистане запретил выращивание мака, Иран столкнулся с нехваткой сырья для производства жизненно необходимых обезболивающих. Теперь власти страны планируют впервые за последние десятилетия запустить собственное легальное производство опиума.

Местные фармакологические компании годами использовали конфикскованные афганские препараты. Но после введенного в 2022-м запрета их почти нет. Если в 2021 году изъяли 750 тонн таких лекарств, то в прошлом году насчитали всего 200 тонн. В результате под угрозой оказалось производство морфина, кодеина и других препаратов, без которых невозможно лечить больных.

Представитель Минздрава Ирана Мохаммад Хашеми отметил, что государство намерено выращивать достаточно мака для собственных нужд, а при необходимости — под контролем ООН — и для экспорта. По его словам, «легальное производство — это единственный способ обеспечить долгосрочную стабильность».

Бывший глава Управления по борьбе с наркотиками Саид Сефатиан подчеркивает, что климат Ирана идеально подходит для мака — культура требует мало воды. Он уверен, что страна может полностью закрыть собственные потребности и под контролем ООН помогать другим государствам.

При этом в соседнем Пакистане запрет талибов привел к противоположному эффекту — страна стала одним из лидеров по нелегальному производству опиума, говорится в статье.

Мак в Иране перестали выращивать после революции 1979 года, и с тех пор государство оставалось в основном транзитной территорией для афганских наркотиков.