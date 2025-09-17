18:39
Общество

В Кыргызстане остро не хватает сурдопереводчиков с юридической квалификацией

В Кыргызстане остро не хватает сурдопереводчиков, имеющих юридическую квалификацию. Об этом говорится в докладе омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году».

По его данным, на сайте Министерства труда, соцобеспечения и миграции имеется список сертифицированных сурдопереводчиков с юридическом уклоном, непосредственно оказывающих помощь лицам с инвалидностью при получении юруслуг.

В Бишкеке 29 таких сурдопереводчиков, Оше — 8, Нарыне и Таласе по одному.

«Однако, согласно мнениям отдельных сурдопереводчиков, на сегодня по всей стране всего пять специалистов по сурдопереводу, действительно обладающих необходимыми познаниями юридической терминологии. Нехватка сурдопереводчиков наблюдается как в городах республиканского значения, так и в остальных регионах. Это приводит к более затяжным судебным разбирательствам», — говорится в докладе.

Уточняется, что в 2023-2024 годах на основании письменных запросов местных судов 36 судебных процессов обеспечивались услугами сурдопереводчиков. Все они находились в производстве судов города Бишкека, Чуйской и Ошской областей.
