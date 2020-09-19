В Кыргызстане разработали порядок оказания услуг сурдоперевода для ЛОВЗ

Министерство труда и социального развития Кыргызстана разработало «Порядок оказания услуг сурдоперевода лицам с ограниченными возможностями здоровья по слуху и речи». Ведомство вынесло проект постановления правительства о его утверждении на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, основной целью проекта постановления является обеспечение доступа к гарантированным государством услугам сурдоперевода в случаях, необходимых для защиты прав и интересов лиц с инвалидностью.

Право на получение гарантированных услуг сурдоперевода имеют как граждане КР, так и лица, постоянно проживающие в стране и занесенные в Реестр потребителей услуг сурдоперевода.

По данным Минтруда, в Кыргызстане на 1 января 2020 года проживало 193,7 тысячи лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них более 5,5 тысячи ЛОВЗ по слуху.

В порядке оговорено, что лица с инвалидностью по слуху и речи имеют право получить гарантированные государством услуги сурдоперевода в количестве 15 часов за один календарный год.

Услуги сурдоперевода могут оказывать также по запросу государственных органов или учреждений, судебных органов в случаях, необходимых для защиты прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.