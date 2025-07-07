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Общество

Для граждан с инвалидностью по слуху и речи предоставят услуги сурдоперевода

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предоставляет услуги сурдоперевода для лиц с нарушениями слуха и речи.  

Отмечается, что право на получение сурдоперевода имеют кыргызстанцы с инвалидностью, проживающие на территории страны. Услуги предоставляются при обращении в учреждения образования и здравоохранения, при следственных действиях, участии в судебных процессах, оформлении документов у нотариуса, получении госуслуг, а также в других предусмотренных законом случаях.

Минтруда заключило договор на закупку услуги с общественным объединением «Кыргызское общество слепых и глухих».  

Нуждающимся в услуге необходимо обратиться с заявлением в территориальное управление Минтруда по месту жительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335359/
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