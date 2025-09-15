Премьеру постановки «Белый пароход» представили в Российском молодежном театре

Премьера постановки Юрия Печенежского «Белый пароход» по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова состоялась в Черной комнате Российского академического молодежного театра.

Фото Российского академического молодежного театра. Репетиция постановки «Белый пароход»

Произведение знаменитого писателя повествует о жизни семилетнего мальчика, протекающей на озере Иссык-Куль. В России повесть вошла в перечень «100 книг для школьников», рекомендованных Министерством образования и науки для самостоятельного чтения.

«Эта постановка, она о том, как всем нам оставаться людьми, о том, как изо дня в день воспитывать в себе человека. Через какие поступки мы проявляем в мир то, что отличает нас от животных? Вот основная тема спектакля, которая, как мне кажется, совпадает с репертуарной линией театра вообще», — отметил Юрий Печенежский после премьеры.

«Детская совесть в человеке — как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди», — писал Чингиз Айтматов.

Роль мальчика в постановке исполнил Данила Голофаст.

Вместе с режиссером над созданием спектакля работали художник Леша Лобанов, видеохудожник Екатерина Чебышева, художник по свету Максим Бирюков, хореограф Светлана Шуйская. Автором инсценировки выступила Клава Ильина.

Отмечается, что все билеты на спектакль уже распроданы.