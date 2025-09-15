21:07
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Общество

Премьеру постановки «Белый пароход» представили в Российском молодежном театре

Премьера постановки Юрия Печенежского «Белый пароход» по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова состоялась в Черной комнате Российского академического молодежного театра.

Российского академического молодежного театра
Фото Российского академического молодежного театра. Репетиция постановки «Белый пароход»

Произведение знаменитого писателя повествует о жизни семилетнего мальчика, протекающей на озере Иссык-Куль. В России повесть вошла в перечень «100 книг для школьников», рекомендованных Министерством образования и науки для самостоятельного чтения.

«Эта постановка, она о том, как всем нам оставаться людьми, о том, как изо дня в день воспитывать в себе человека. Через какие поступки мы проявляем в мир то, что отличает нас от животных? Вот основная тема спектакля, которая, как мне кажется, совпадает с репертуарной линией театра вообще», — отметил Юрий Печенежский после премьеры.

«Детская совесть в человеке — как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, пока рождаются и умирают люди», — писал Чингиз Айтматов.

Роль мальчика в постановке исполнил Данила Голофаст.

Вместе с режиссером над созданием спектакля работали художник Леша Лобанов, видеохудожник Екатерина Чебышева, художник по свету Максим Бирюков, хореограф Светлана Шуйская. Автором инсценировки выступила Клава Ильина.

Отмечается, что все билеты на спектакль уже распроданы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343479/
просмотров: 255
Версия для печати
Материалы по теме
Первый документальный фильм для детей о Чингизе Айтматове представили в Бишкеке
Кукольный мастер «оживила» Нургазы из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход»
Кыргызский режиссер признан лучшим на кинофестивале в Индии
«Белый пароход» и «Первый учитель». Как дети Оша представляют героев Айтматова
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 сентября: ожидается похолодание Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 сентября: ожидается...
20:40
Назвать улицу именем Чингиза Айтматова в Душанбе предложил торага Жогорку Кенеша
20:20
Школы и детсады Бишкека нарушают правила безопасности — их оштрафовали
20:02
В Григорьевском ущелье дымящий экскаватор загрязняет воздух при дорожных работах
19:43
Премьеру постановки «Белый пароход» представили в Российском молодежном театре