Теневая пластическая хирургия всегда будет в спросе — врач

Теневая пластическая хирургия всегда будет в спросе. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил преподаватель курса пластической и реконструктивной хирургии факультета Кыргызского государственного мединститута переподготовки и повышения квалификации Султанбек Абдылдаев.

По его словам, в ходе практической деятельности приходится сталкиваться с осложнениями после других специалистов, в том числе не хирургов.

«В основном пациенты гонятся за дешевизной. Если цена очень низкая, то и риск осложнений повышается в 10 раз. У пластических хирургов ценник бывает очень высоким, и не многие себе могут позволить такую операцию. Поэтому и будут в спросе те, кто не имеет лицензии и даже диплома врача», — сказал Султанбек Абдылдаев.

Он посоветовал пациентам, прежде чем ложиться под нож, запросить диплом врача, сертификат об окончании ординатуры и аттестат на хирургическую деятельность. В случае отсутствия документов — не пользоваться услугами такого человека.

«Медицина не стоит на месте, и нужно постоянно улучшать свои навыки. Каждый хирург должен повышать свою квалификацию (в год как минимум 50 часов обучения). Без этого он будет топтаться на месте и допускать одни и те же осложнения. На международных конгрессах обсуждают не только новые методики, но и проблемы. С осложнениями сталкиваются все, и это будет всегда. Они возникают не только из-за хирурга, но и по вине пациента — вовремя не приходил на перевязки, не соблюдал рекомендации, не принимал лекарства, нарушал другие требования. За это мы ответственность уже не несем. Реабилитационный период только в руках клиента», — подчеркнул Султанбек Абдылдаев.

Ранее жертвы пластических операций обратились к депутату парламента Дастану Бекешеву. На основании заявлений пострадавших центр закрыли на 90 дней.
