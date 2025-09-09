Спрос на естественность. Пластический хирург о запросах кыргызстанцев

Преподаватель курса пластической и реконструктивной хирургии факультета Кыргызского государственного мединститута переподготовки и повышения квалификации Султанбек Абдылдаев рассказал в эфире «Биринчи радио» о тенденциях и запросах кыргызстанцев.

По его словам, каждый человек пытается достичь совершенства.

«Ошибочно предполагать, что среди пациентов пластических хирургов только женщины. На самом деле и мужчин много, просто они это не афишируют. Раньше тенденции пластической хирургии были радикальными (пышная грудь, пышные ягодицы), а сейчас спрос на гармоничную естественность. Люди стремятся сделать пластическую операцию максимально незаметной, хотя радикальные пациенты всегда были, есть и будут», — сказал Султанбек Абдылдаев.

Он подчеркнул, что пациент не может диктовать, что он хочет сделать.

«Бывает, что пациенты хотят очень сильно похудеть, но не понимают, что это риск для их же здоровья. Приходится объяснять. Нельзя соглашаться на то, что говорит пациент. Только хирург может оценить все риски и знает, какие возможны осложнения, если пойти на поводу у пациента. В пластической, как и в другой хирургии, всегда будут повторные операции, поскольку эстетика не предсказуема.

Некоторые пациенты, не имея медицинского образования, говорят, что у них что-то не так, хотя их осматривают несколько врачей-хирургов. Во время консилиума решается, нужны ли корректировки. Иногда они могут только усугубить ситуацию.

Чтобы проводить повторную большую операцию, организму нужно время восстановиться — от полугода до года. Помимо этого, есть реабилитационный период. Некоторые пациенты спешат с ожиданием результатов, хотя они будут только через несколько месяцев», — пояснил специалист.

По его словам, очень важно, чтобы пациент нашел общий язык с доктором. Для этого проводятся первичные консультации.

«Многие думают, что пациенты выбирают врачей, на самом деле это врачи выбирают пациентов. Если у них нет показаний, то зачем, вообще, делать операцию? Мы также оцениваем их темперамент и психологический фактор. Физически любой здоровый человек может выдержать операцию, но психологически не каждый.

Нуждающимся в пластическом вмешательстве для начала нужно самим изучить операцию, на которую они собираются идти (в интернете много информации), потом изучить специалистов и только затем искать клинику. Специалист должен быть грамотным, постоянно повышать свою квалификацию, иметь соответствующие лицензии. Косметологи не имеют права проводить операции, для этого есть хирурги. Кроме того, нужно и законную часть изучать, законно ли работает клиника, это больше нужно разговаривать с юристами», — посоветовал Султанбек Абдылдаев.

Международный день пластического хирурга отмечается 9 сентября.