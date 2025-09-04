Кыргызстанцев приглашают принять участие в IX «Среднеазиатской Романсиаде». Как сообщает Русский дом, 21-22 октября в Бишкеке состоится IX Международный конкурс молодых исполнителей русского романса.

Конкурс включен в программу XXIX Международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада-2025». Победители примут участие в финале «Романсиады» в декабре 2025 года в Москве.

Приглашаются студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, и просто любители русского романса из стран Центральной Азии. Возраст участников от 6 до 35 лет. Участие в конкурсе — бесплатное. Организаторы не взимают вступительных или каких-либо других взносов.

Конкурс проводится в трех номинациях:

«Надежда Романсиады» — для участников младше 18 лет;

«Молодые исполнители» — для исполнителей не старше 27 лет;

«Романс без границ» — для исполнителей до 35 лет без профессионального музыкального образования.

В этом году организаторы учредили два дополнительных приза: «За лучшее исполнение романса на стихи Сергея Есенина» в связи со 130-летием со дня рождения поэта и специальный приз имени народного артиста СССР Булата Минжилкиева по случаю 85-летия со дня рождения великого певца.

Исполнители представят на суд жюри романсы русских и кыргызских композиторов.