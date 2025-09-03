В 2ГИС появилась возможность отслеживать перемещения детей

Городской информационный сервис 2ГИС добавил в функцию «Друзья на карте» опцию детского профиля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По ее данным, опция позволяет родителям видеть местоположение ребенка и получать уведомления о его перемещениях. Чтобы подключить детский профиль, нужно добавить ребенка в друзья в приложении и отметить его аккаунт как детский.

После активации становится доступна информация о текущей геолокации ребенка и уровне заряда его телефона. Также можно настроить видеть, какие места посещает или покидает ребенок, например школы или дома.

Фото 2ГИС. Новая опция детского профиля

Отмечается, что если устройство отключено, геолокация неактивна или потеряна связь, родитель получает соответствующее уведомление.

Разработчики планируют ввести дополнительную функцию — историю перемещений, которая позволит отслеживать маршруты и замечать отклонения от привычного поведения.