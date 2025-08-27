Последствия селя в Абшыр-Ате. За миллионный ущерб ответит «маленький человек»

На днях суд вынес решение по делу о разрушительном селе в ущелье Абшыр-Ата Ноокатского района. Стихия 28 июня 2024 года оставила после себя разрушенные дома и дороги и вызвала дискуссию на тему: кто ответит за разрушение моста, который, по данным МЧС, стал ключевой причиной катастрофы? Решение суда вызвало еще больше вопросов.

Вердикт: сотрудника признали виновным

Обвиняемым по делу проходил Акылбек Жумабаев (руководитель участка на разрезе Абшыр-Ата правления АО «Кызыл-Кия комур». — Прим. 24.kg). Ему вменяли самовольные ремонтные работы на мосту.

По решению судьи Ноокатского районного суда Айданы Исмаиловой Акылбека Жумабаева признали виновным по статье 214, часть 1 УК КР и оштрафовали на 500 расчетных показателей (50 тысяч сомов. — Прим. 24.kg).

Справка 24.kg Статья 214 УК КР — «Самоуправство»: 1. Самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается другим лицом, если такими действиями причинен значительный вред, наказывается общественными работами от ста до трехсот часов или исправительными работами на срок от одного до трех лет, либо штрафом от 500 до 1000 расчетных показателей. 2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от 5 тысяч до 10 тысяч расчетных показателей или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Как сообщили 24.kg источники в прокуратуре Ноокатского района на вопрос о том, почему ответственность возложили на сотрудника, а не на компанию: «Он занимал там руководящую позицию, был инженером. И мы удовлетворены решением суда».

«Почему крайний наш Акыл аке»?

Вердикт суда вызывает серьезные вопросы о системе ответственности в стране. В нашем предыдущем расследовании мы узнали, что ключевым элементом, вызвавшим разрушительные последствия, стал мост, ведущий к угольной шахте. По данным МЧС, его конструкция не соответствовала нормам безопасности и стала своеобразной плотиной для селевых масс.

Читайте по теме Когда горы плачут: трагедия и надежды Абшыр-Аты

«Больше всего пострадали 6 домов из-за моста», — говорил глава айыльного аймака Кулатова Батырбек Кааров.

Местные жители и глава айыльного аймака Кулатова Батырбек Кааров утверждали, что мост, принадлежащий АО «Кызыл-Кия комур» и ассоциируемый в народе с предпринимателем Шухратом Шарафутдиновым, самовольно надстроили.

Акылбек Жумабаев тогда заявил 24.kg: «Мы не надстраивали мост. Он с 2013 года на балансе айыл окмоту. В 1977 году уже был сель — тогда подняли дорогу, а мост остался ниже. В компании я «маленький человек». Есть Шарафутдинов, он — главный».

Председатель правления АО «Кызыл-Кия Комур» Исабек Ахматов тогда тоже настаивал, что ответственность лежит на айыл окмоту, а не на компании. Редакция пыталась связаться с Шухратом Шарафутдиновым, но он не ответил на звонки.

Важно добавить, что государственное акционерное общество «Кызыл-Кия комур» в 1996 году приватизировали и превратили в АО (в результате тендера).

Акылбек Жумабаев избегает журналистов. Неоднократные звонки и смс от 24.kg он игнорирует.

Таким образом, несмотря на официальное заключение МЧС и показания местных жителей, суд признал виновным сотрудника, а не компанию, владелец которой имеет контрольный пакет акций и является крупным предпринимателем. Жители Ноокатского района задаются вопросом: неужели за ущерб, причиненный действиями крупного бизнеса, всегда будут отвечать рядовые сотрудники, а не собственники?