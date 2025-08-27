11:22
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

Талас: ученики села Ак-Сай будут учиться в новой школе вместо Дома культуры

В селе Ак-Сай Таласского района Таласской области впервые построено современное здание школы имени Б. Жанузакова. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным,  работы начались еще в 2015 году, но позже были приостановлены. Теперь строительство завершено с соблюдением всех необходимых норм.

Новая школа площадью 1 тысяча 361 квадратный метр рассчитана на 192 ученика и включает учебный корпус, переходную галерею и спортивный зал.

Ранее дети занимались в Доме культуры, а теперь с началом нового учебного года будут учиться в современном школьном здании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341140/
просмотров: 90
Версия для печати
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош&nbsp;10&nbsp;автомобилей Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей
Бизнес
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
Перевести деньги из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию легко и&nbsp;безопасно Перевести деньги из Кыргызстана в Россию легко и безопасно
Не&nbsp;бойтесь гинекологических онкозаболеваний&nbsp;&mdash; бойтесь опоздать Не бойтесь гинекологических онкозаболеваний — бойтесь опоздать
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
27 августа, среда
11:20
Стало известно, какие школы «Сапат» перешли в ведение Минпросвещения Стало известно, какие школы «Сапат» перешли в ведение М...
11:18
Поступление налога на прибыль выросло на 17,7 процента
11:15
Талас: ученики села Ак-Сай будут учиться в новой школе вместо Дома культуры
11:10
В Кыргызстане саранча выявлена на более чем 100 тысячах гектаров земли
11:05
Садыр Жапаров: рудник «Кумтор» будет работать в интересах страны еще 40-50 лет