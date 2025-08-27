Талас: ученики села Ак-Сай будут учиться в новой школе вместо Дома культуры

В селе Ак-Сай Таласского района Таласской области впервые построено современное здание школы имени Б. Жанузакова. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, работы начались еще в 2015 году, но позже были приостановлены. Теперь строительство завершено с соблюдением всех необходимых норм.

Новая школа площадью 1 тысяча 361 квадратный метр рассчитана на 192 ученика и включает учебный корпус, переходную галерею и спортивный зал.

Ранее дети занимались в Доме культуры, а теперь с началом нового учебного года будут учиться в современном школьном здании.