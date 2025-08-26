12:47
Общество

Курсирование поезда Бишкек — Балыкчи продлено до 6 сентября включительно

По многочисленным просьбам пассажиров продлевается курсирование поезда № 608/609 Бишкек – Балыкчи до 6 сентября включительно и ежедневно. Об этом сообщает ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По его данным, время отправления и условия проезда поезда не изменены.

Напомним, что с 11 июля 2025 года билеты в стандартные вагоны поезда Бишкек — Балыкчи продаются с указанием даты, номера вагона и места для сидения. Билеты можно купить в кассе вокзала «Бишкек-2», на официальном сайте АО и в мобильных приложениях.

Такие изменения ввели в связи с увеличением пассажиропотока на Иссык-Куль в летний сезон. Пассажирам настоятельно рекомендуем покупать билеты заранее. На всех станциях маршрута размещены QR-коды, ведущие на онлайн-платформу продаж. В случае отсутствия билета или свободных мест посадка в поезд будет невозможна, включая промежуточные станции и путь следования состава.
