В Бишкеке 24 августа переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +32 градуса.

Памятные даты

День Внутренних войск МВД Кыргызской Республики

День Внутренних войск МВД Кыргызстана установлен постановлением правительства от 3 июля 2006 года в целях воспитания военнослужащих в духе преданности своему народу, верности воинскому долгу и боевым традициям, в ознаменование памятного Дня Победы, одержанной в бою с международными бандформированиями.

Внутренние войска являются военной организацией и предназначены для охраны объектов государственной важности, исправительно-трудовых учреждений, служебно-боевых задач по охране общественного порядка, конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств и для специальных заданий правительства и руководства.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Эрнис Турсунов

Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе. В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул». Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие. Известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов. Драмы Эрниса Турсунова «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставили на сценах кыргызских театров. Умер 11 июня 2014 года.

Родился космонавт Салижан Шарипов

Родился 24 августа 1964 года в Узгене Ошской области. Космонавт, Герой Российской Федерации, Герой Кыргызской Республики.

В 1990-м Салижана Шарипова отобрали в отряд советских космонавтов. Он прошел полный курс подготовки к полетам в качестве командира корабля. В январе 1998 года совершил первый полет на космическом корабле Endeavour продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. Тогда космонавту было 34 года.

За успешное осуществление космических полетов удостоен высоких правительственных наград Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Является почетным профессором Ошского университета. Именем Салижана Шарипова названы школа № 22 Оша и несколько учебных заведений и улиц в Ошской области. Почетный гражданин Оша (2005).

В августе 2025 года председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил паспорт гражданина Кыргызской Республики космонавту, Герою КР Салижану Шарипову.

