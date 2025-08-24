В Бишкеке 24 августа переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +32 градуса.
У кого намечается той
Аманкан Кенжебаев
Родился 24 августа 1967 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Чингиз Бапаев
Родился 24 августа 1985 года. Аким Алайского района Ошской области.
Памятные даты
День Внутренних войск МВД Кыргызской Республики
День Внутренних войск МВД Кыргызстана установлен постановлением правительства от 3 июля 2006 года в целях воспитания военнослужащих в духе преданности своему народу, верности воинскому долгу и боевым традициям, в ознаменование памятного Дня Победы, одержанной в бою с международными бандформированиями.
Внутренние войска являются военной организацией и предназначены для охраны объектов государственной важности, исправительно-трудовых учреждений, служебно-боевых задач по охране общественного порядка, конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств и для специальных заданий правительства и руководства.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт Эрнис Турсунов
Советский и кыргызский поэт, драматург и переводчик, народный поэт КР родился 24 августа 1935 года во Фрунзе.
В 1948-м дебютировал поэтическим сборником «Гул». Позже вышли книги «Булбул», «Жигиттер», «Бийиктик», «Автопортрет» и другие.
Известен и своими переводами. Являлся одним из первых переводчиков на кыргызский язык Корана и Библии. Также переводил произведения русских поэтов.
Драмы Эрниса Турсунова «Красавицы», «Правда сильнее», «Сильные духом», «Замандаш» и «Байтик баатыр» с успехом ставили на сценах кыргызских театров.
Умер 11 июня 2014 года.
Родился космонавт Салижан Шарипов
Родился 24 августа 1964 года в Узгене Ошской области. Космонавт, Герой Российской Федерации, Герой Кыргызской Республики.
В 1990-м Салижана Шарипова отобрали в отряд советских космонавтов. Он прошел полный курс подготовки к полетам в качестве командира корабля. В январе 1998 года совершил первый полет на космическом корабле Endeavour продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. Тогда космонавту было 34 года.
За успешное осуществление космических полетов удостоен высоких правительственных наград Российской Федерации, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
Является почетным профессором Ошского университета. Именем Салижана Шарипова названы школа № 22 Оша и несколько учебных заведений и улиц в Ошской области. Почетный гражданин Оша (2005).
В августе 2025 года председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев вручил паспорт гражданина Кыргызской Республики космонавту, Герою КР Салижану Шарипову.
Умер актер Алымкул Алимбаев
Родился 9 мая 1931 года в Кок-Янгаке Джалал-Абадской области.
После окончания актерского факультета Ташкентского театрально-художественного института стал артистом Кыргызского драматического театра. С марта 1957-го переходит на киностудию ассистентом режиссера и участвует в съемках фильма «Моя ошибка».
В 1959 году — режиссер-практикант на фильме «Повесть пламенных лет» («Мосфильм»), в 1960-м участвовал в съемках картины «Девушка Тянь-Шаня» как второй режиссер. В этом качестве работал также на фильмах «Джура» (1964), «Белые горы» (1964), «Поклонись огню» (1972).
Умер 24 августа 2015 года.