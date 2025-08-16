21:11
В Тюпском районе построят реабилитационный центр для лиц с инвалидностью

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента КР Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент строительства современного реабилитационного центра для граждан с ограниченными возможностями. 

Выступая на мероприятии, глава Минтранса Абсаттар Сыргабаев отметил, что закладка капсулы символизирует начало важного социального проекта, направленного на поддержку уязвимых граждан.

«Сегодня мы официально начинаем строительство современного реабилитационного центра для инвалидов. Это шаг к состраданию и заботе о людях, которые особенно нуждаются в поддержке. Реализация подобных инициатив наглядно демонстрирует рост и развитие экономики страны. Еще недавно открытие фельдшерско-акушерского пункта считалось большим достижением, а сегодня мы ежегодно строим сотни предприятий и социальных объектов. Благодаря последовательной политике президента КР увеличились инвестиции, построены новые школы, больницы, жилье, а темпы экономического роста превысили показатели многих стран», – сказал он.

Реабилитационный центр строится за счет средств частных инвесторов. Завершение проекта запланировано на 2026 год.

Реабилитационный центр будет оказывать гражданам с ограниченными возможностями медицинские, психологические и социальные услуги. Центр будет иметь соответствующую инфраструктуру.

Кроме того, в рамках рабочей поездки глава Минтранса посетил парк в селе Тюп. В рамках реконструкции парка установлена современная арка, построено новое здание сельской библиотеки, обустроены детские площадки, создана открытая сцена для проведения культурно-массовых мероприятий, отремонтированы фонтаны, разбиты газоны, установлено современное освещение.
